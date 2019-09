'Overheid kocht meubels van prinses Juliana die al staatseigendom waren'

De Nederlandse staat heeft in de jaren 80 miljoenen voor meubelstukken van prinses Juliana betaald terwijl ze al staatseigendom waren. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek naar de aankoop van vier paleisinventarissen, tussen 1982 en 2009.

Het zou gaan om zeker 300 waardevolle meubelstukken uit de collectie van paleis Het Loo. Ze werden begin 19e eeuw op staatskosten besteld door koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, schrijft NRC. Ook zitten er meubels bij uit de periode van koning Willem I.

De overheid betaalde zo'n 20 miljoen euro voor de inventaris van Het Loo. Voor welk deel precies dubbel is betaald moet "diepgaand archiefonderzoek" worden gedaan.

Hoffunctionarissen zouden in 1969 ten onrechte hebben geconcludeerd dat alle meubels op Het Loo "volledig eigendom van de koninklijke familie" waren. Die conclusie is daarna decennia leidend geweest.

De NRC berichtte gisteren al dat de overheid dubbel betaalt voor het onderhoud van paleismeubels. Premier Rutte zei in een reactie te betwijfelen of dat het geval is. Hij benadrukte dat het "verschrikkelijk ingewikkeld" is de exacte betalingen vast te stellen. De koninklijke familie zou sowieso niets bewust verkeerd hebben gedaan, aldus Rutte.