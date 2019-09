Nu ook olijfbomen in Zuid-Frankrijk getroffen door gevreesde bacterie

De xylella fastidiosa-bacterie die de laatste jaren al miljoenen Italiaanse olijfbomen ziek heeft gemaakt, is nu ook gesignaleerd in Zuid-Frankrijk. Twee olijfbomen in de buurt van de stad Nice zijn getroffen door de bacterie.

De bomen zullen worden gekapt. Mogelijk worden olijfbomen in een straal van vijf kilometer ook omgehakt en verbrand, om verdere verspreiding te voorkomen. Er is namelijk nog geen oplossing om de bacterie te bestrijden. Het Franse ministerie van Landbouw wil eerst verder onderzoek doen voordat de olijfbomen in de buurt - die vaak al honderden jaren oud zijn - daadwerkelijk worden vernietigd.

De xylella-bacterie is funest voor bomen en planten, omdat zij daardoor geen water meer kunnen opnemen. Niet alleen olijfbomen zijn een doelwit, ook planten als oleander en lavendel worden door de bacterie getroffen. Xylella wordt verspreid door insecten en vormt geen gevaar voor de mens. Reizigers worden er wel regelmatig op geattendeerd geen planten of stekjes mee te nemen vanuit Zuid-Europa om zo verspreiding te voorkomen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit startte in juli bijvoorbeeld een campagne waarin vakantiegangers werden opgeroepen geen planten mee te nemen uit Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal. Als de bacterie ook in Nederland terechtkomt, kan dat een gevaar vormen voor de land- en tuinbouw, de natuur en planten bij mensen thuis.

Honderdduizenden hectares vernietigd

In oktober 2013 werd de bacterie voor het eerst gesignaleerd in Europa in de Italiaanse regio Apulië. Tientallen miljoenen olijfbomen zijn door de jaren heen besmet en vernietigd. De xylella-bacterie werd eerder al gevonden bij andere planten in Frankrijk en op Corsica.

De bacterie is vooral schadelijk tijdens droge perioden in Zuid-Europese landen waar 's zomers weinig neerslag valt. Wetenschappers denken dat de bacterie moeilijker overleeft in het koele klimaat van Noord-Europa. In Italië leidde de bacterie, in combinatie met weer-extremen in 2018, tot een zeer lage olijfolieproductie. Het was de laagste opbrengst in 25 jaar.

'Serieuze bedreiging'

De Europese Unie beschouwt xylella als 'serieuze bedreiging' en heeft geld beschikbaar gesteld om de bacterie te onderzoeken. Het Europees Hof is van mening dat Italië onvoldoende heeft gedaan om verspreiding van de bacterie te bestrijden.