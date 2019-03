De Italiaanse olijfolie dreigt dit jaar op te raken, fraude ligt op de loer

En zelfs dan is het opletten geblazen, want Italië importeert sowieso veel olijfolie uit het buitenland. Vaak voor eigen gebruik, maar vaak bottelt men de olie in Italië om het dan in het buitenland te verkopen. "Dan denk je dat je Italiaanse olijfolie koopt, maar het is buitenlandse olijfolie in Italiaanse flessen."

Maar dat is niet eens het grootste probleem van de lage productie. Het is vooral de concurrentiepositie van Italië. Spanje is veruit de grootste producent van extra vergine olijfolie. Italië staat nu tweede, maar vooral de Grieken, Tunesiërs en Marokkanen komen steeds dichterbij. "En het wordt moeilijk voor Italië om te concurreren op de wereldmarkt", zegt landbouwdeskundige Paolo Permegiani. "Want Spanje en Griekenland maken olijfolie van misschien wel dezelfde kwaliteit, maar voor een lagere prijs."

