Britse Lagerhuisvoorzitter John Bercow stapt op 'na belofte aan vrouw'

Bercow is tien jaar parlementsvoorzitter geweest. In een emotionele speech zei hij dat hij in 2017 al aan zijn vrouw en kinderen had beloofd dat dit zijn laatste periode als voorzitter zou zijn.

"Als het huis vanavond stemt voor nieuwe verkiezingen, eindigt mijn ambtstermijn als dit parlement afloopt", zei hij. "Als dat niet gebeurt, is het volgens mij het minst verstorend en het meest democratisch om af te treden bij het afsluiten van de zaken op donderdag 31 oktober."

Na zijn speech kreeg hij een staande ovatie van Labour, maar de meeste Tories bleven op hun stoel zitten.