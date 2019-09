Miljoenen varkens en kippen minder, hoeveel stikstof scheelt dat?

Minister Schouten van Landbouw en VVD, CDA en ChristenUnie zien weinig in het halverings-plan van coalitiepartner D66. Toch is de krimp van de landbouwsector al wel ingezet. "We kijken of dat genoeg is, maar we kijken niet alleen naar deze sector", aldus Schouten.

Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land in mei. De overheid mag nu niet langer besluiten nemen die leiden tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. Dat heeft onder meer gevolgen voor de bouw en voor snelheidsverhogingen op snelwegen.

