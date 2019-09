D66 wil aantal kippen en varkens halveren voor lagere stikstofuitstoot

D66 wil het aantal kippen en varkens bij Nederlandse boeren met de helft terugbrengen. De regeringspartij wil daarmee de stikstofuitstoot terugdringen en zo ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen plek meer voor 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens.

Het idee volgt op een uitspraak van de Raad van State, die dit jaar oordeelde dat het Nederlandse programma om stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Als gevolg van de uitspraak worden duizenden bouwprojecten getroffen.

"Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij", zegt D66-Kamerlid De Groot. "Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek."

Stoppen of overstappen

D66 wil dat boeren stoppen of overstappen op kringlooplandbouw. Dat is een vorm van landbouw waarbij minder afval vrijkomt en minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Dieren gebruiken daarbij bijvoorbeeld geen voedsel en land die nodig zijn voor de voedselvoorziening van mensen.

De overheid moet het voor boeren aantrekkelijker maken over te stappen op deze vorm van landbouw, zegt D66. Er loopt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al een project dat boeren moet enthousiasmeren voor kringlooplandbouw.