Auto's lastige trouwstoet in beslag genomen bij Hoofddorp

Een overlastgevende trouwstoet van vijftien auto's is aan de kant gezet bij Hoofddorp. In de stoet, die vanochtend over onder meer de A4 reed, zouden rookfakkels zijn afgestoken, meldt de politie. Een man met zulke fakkels in zijn kofferbak heeft daarvoor een bekeuring gehad.

Ook voor vier andere overtredingen zijn bekeuringen uitgedeeld. Drie auto's zijn in beslag genomen, omdat de bestuurders niet op het contract stonden van de Duitse verhuurder.

De zogenoemde toetertrouwstoeten staan in de belangstelling na de mishandeling van een agent in Rotterdam, die daar vorige week deelnemers tot de orde probeerde te roepen. Automobilisten in die trouwstoet reden door rood en begingen verkeersovertredingen. De politie zoekt nog steeds naar twee verdachten van het voorval en roept getuigen op zich te melden.