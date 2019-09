Identiteit van deelnemer trouwstoet Rotterdam bekend

De politie heeft de identiteit achterhaald van een van de mannen die betrokken waren bij het neerslaan van een agent, die vorige week in Rotterdam deelnemers aan een trouwstoet tot de orde wilde roepen. Degene die nu bekend is, is niet de man die de agent heeft geslagen.

Wie dat wel is, weet de politie niet. De afgelopen dagen zijn meerdere familieleden en vrienden van het bruidspaar door de politie ondervraagd, maar niemand wil zeggen wie de klap uitdeelde.

"Wij nemen er geen genoegen mee dat de dader én de omgeving hun kaken stijf op elkaar houden", schrijft de politie op Facebook. "Ze weigeren de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het onderzoek is in volle gang. En we zetten alles op alles."

Beelden die direct na het neerslaan van de agent werden gemaakt: