SIRE wil na #doeslief! ook meer liefde voor spullen

Na de campagne #doeslief komt SIRE nu met een campagne die mensen oproept beter voor hun spullen te zorgen. "Waardeer het, repareer het", is het motto van de campagne die vandaag start.

"Er is heel veel aandacht voor recycling, dat is op zich goed", zegt SIRE-voorzitter Lucy van der Helm. "Maar heel weinig mensen realiseren zich dat repareren nog veel beter is. Als we met z'n allen meer repareren, hoeven we minder te recyclen."

100 euro of duurder

Per persoon per jaar wordt er voor ongeveer 50 kilo aan spullen weggegooid. Het gaat om bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding en tuinmeubelen. "Mensen denken onvoldoende na over de waarde van hun spullen. De meeste mensen laten hun product pas repareren als een nieuw exemplaar 100 euro of duurder is. Die grens is vrij hoog."