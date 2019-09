Turkije ergert zich aan VS bij creëren van bufferzone in Syrië

De Turkse president Erdogan botst met de VS over het creëren van een bufferzone in het noorden van Syrië. Turkse en Amerikaanse militairen voerden vanochtend een eerste patrouillemissie uit op Syrisch grondgebied, maar volgens Erdogan verschillen de twee landen van mening over het doel van de zone.

Erdogan wil al jaren een offensief in het noorden van Syrië, omdat hij de Koerdische YPG aldaar als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK beschouwt. Voor de Verenigde Staten zijn de Koerden juist bondgenoten in de strijd tegen IS.

Het gezamenlijke plan voor een bufferzone moet de spanningen tussen de NAVO-bondgenoten uit de lucht halen, maar enkele uren na de gezamenlijke patrouille zei Erdogan in een toespraak dat de Amerikanen de bufferzone willen gebruiken als veilige plek voor "terroristen".

Territoriale integriteit

Syrië veroordeelde de Turks-Amerikaanse actie eerder vandaag en noemt het een schending van de territoriale integriteit. De regering in Damascus beschouwt de acties als pogingen van de Amerikanen en Koerden om het land te verdelen.

Turkije hoopt dat de bufferzone, die volgens Erdogan tot zo'n 30 kilometer van de grens moet doorlopen, Koerdische strijders op afstand houdt. Ankara stuurde de afgelopen jaren al eens militairen de grens over om Koerdische strijdgroepen te bestrijden.

De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië zijn naar aanleiding van de Turks-Amerikaanse deal begonnen met het verplaatsen van troepen en zware wapens van de Turkse grens naar landinwaarts.