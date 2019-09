Test met Boeing 777X beëindigd na openspringen vrachtdeur

Boeing heeft een proef met het nieuwe vliegtuig 777X opgeschort. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant gebeurde dat nadat zich een probleem had voorgedaan tijdens een stresstest. Het bedrijf heeft al grote problemen doordat het de Boeing 737 MAX al maanden aan de grond moet houden.

Boeing zegt dat de omstandigheden waaronder de test met de 777X plaatsvond, extremer waren dan bij normaal gebruik te verwachten is, maar het toestel moet deze test deze van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten wel kunnen doorstaan.

Volgens onbevestigde berichten vloog een deur van het vrachtruim onder hoge druk open bij een test op de grond.

Bestellingen

De Boeing 777X zou oorspronkelijk deze zomer zijn eerste vlucht maken, maar dat was al uitgesteld naar volgend jaar vanwege motorproblemen. Boeing wil niet zeggen of de eerste vlucht nu nog verder wordt uitgesteld. Luchtvaartdeskundigen houden er rekening mee dat het toestel niet voor 2021 op de markt komt.

De 777X wordt de opvolger van de 777 die sinds 1995 wordt gemaakt. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor tientallen miljarden bestellingen voor het vliegtuig geplaatst, dat 400 tot 425 passagiers kan vervoeren en een concurrent moet worden van de Airbus A350.

Boeing is nog bezig verbeteringen door de voeren aan de 737 MAX. Dat vliegtuig moet aan de grond blijven sinds twee vliegtuigcrashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij in totaal 346 doden vielen.