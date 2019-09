Honderden milieuactivisten bezetten rode loper op filmfestival Venetië

Honderden klimaatactivisten hebben op de slotdag van het filmfestival in Venetië de rode loper urenlang bezet gehouden. Ze eisten actie tegen klimaatverandering en een verbod voor grote cruiseschepen om nog langer aan te leggen in Venetië.

De ruim driehonderd deelnemers, sommigen gekleed in witte overalls, droegen borden met leuzen als Grandi navi no (geen grote schepen) en Big ships kill Venice (grote schepen doden Venetië). De politie hield de betogers nauwlettend in de gaten, maar de demonstratie verliep vreedzaam. Rond het middaguur vertrokken de betogers.

De demonstranten kregen steun van Rolling Stones-voorman Mick Jagger en acteur Donald Sutherland, die in Venetië zijn voor de première van de thriller The burnt orange heresy, waar ze allebei een rol in spelen.