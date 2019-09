Politie Hongkong houdt betogers tegen bij luchthaven

De politie in Hongkong heeft bij de internationale luchthaven anti-regeringsbetogers tegengehouden. De demonstranten waren van plan het vliegveld te ontregelen, maar de politie controleerde vooraf tickets en paspoorten. Iedereen die niets op de luchthaven te zoeken had, werd weggestuurd. Verschillende mensen zijn opgepakt.

Volgens de krant South China Morning Post weken de betogers vanwege de politiemaatregelen uit naar trein- en metrostations, wegen en winkelcentra. Her en der was sprake van opstootjes, maar grootschalige onlusten zijn uitgebleven. Meerdere stations zijn gesloten.

Op internet circuleren oproepen van betogers om gebruik te maken van valse boardingpassen om alsnog de luchthaven in te komen. De politie waarschuwt mensen dat ze hierdoor 14 jaar cel riskeren. Ook automobilisten die het verkeer bewust willen vertragen, kunnen worden aangeklaagd voor gevaarlijk of roekeloos rijden.

De luchthaven is vaker doelwit van betogers. Zo werden vorige week de toegangswegen naar de luchthaven geblokkeerd. Eerder werd ook de aankomsthal van het vliegveld bezet.

Traangas

Gisteravond was in het overbevolkte Hongkongse stadsdeel Kowloon sprake van onlusten. De politie gebruikte onder meer traangas toen demonstranten metrostations bestormden en brand op straat stichtten. De betogers trokken zich terug toen de oproerpolitie hard ingreep. Later gingen de betogers opnieuw de straat op.

De topbestuurder van Hongkong, Carrie Lam, trok afgelopen woensdag een omstreden uitleveringswet in, die drie maanden geleden de aanleiding was voor het begin van de protesten. Hongkong zou door die wet criminele verdachten mogen uitleveren aan China, maar tegenstanders vreesden dat de wet gebruikt zou worden om de autonomie en burgerlijke vrijheden van Hongkong verder in te perken.

De demonstranten vinden de intrekking van de wet alleen niet voldoende. Ze eisen de vrijlating van alle opgepakte betogers, een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen demonstranten en democratische hervormingen. Nu worden bestuurders in het land nog gekozen door de Chinese Communistische Partij. Ook eisen ze dat de protesten niet meer als rellen worden omschreven.

We leggen hieronder uit waarom de relatie tussen China en Hongkong onder druk staat: