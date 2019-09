Journalist wordt kloosterbroeder: 'Mijn habijt leidt tot mooie gesprekken'

In het leven van Michael-Dominique Magielse is niet een specifiek moment aan te wijzen waarop hij dacht: nu weet ik het. Of zoals hij het zelf zegt: "Er waren geen engelen met trompetten die in mijn oor hebben getoeterd." Toch zet de 48-jarige Magielse vandaag een stap die zijn leven verandert. Hij treedt officieel in bij de broeders van het dominicanenklooster in Rotterdam.

Magielse, die jarenlang in de journalistiek werkte, is daarmee een van de ruim 3800 kloosterlingen in Nederland. Dat aantal daalt snel: twee jaar geleden waren er nog bijna 4300 'religieuzen', zoals de broeders, zusters en priesters zichzelf noemen.

"Het gaat redelijk hard", zegt Erica op 't Hoog van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Er treden ieder jaar dan wel zo'n 10 tot 15 nieuwe kloosterlingen in, maar dat weegt niet op tegen het aantal sterfgevallen, zegt zij. "Een groot deel van de kloosterlingen is ouder dan 80."

De verwachting is dat er over vijftien jaar nog 600 à 1000 kloosterlingen over zijn. Jammer, vindt Op 't Hoog, maar de daling past volgens haar bij deze tijd. "Het is geen voor de hand liggende keuze meer om het klooster in te gaan."

Carrièreswitch

Waarom maakt Magielse die keuze wel? "Het zaadje werd geplant in mijn jeugd", zegt hij. "Ik ben katholiek opgevoed, zong in het kinderkoor en vond het heel interessant om te zien wat er allemaal bij het altaar gebeurde." De kerk riep bij Magielse een bepaald gevoel op. "Ik verlangde er iedere keer weer naar terug."

Maar eerst volgde Magielse een ander pad: dat van journalistiek en media. "Ik was helemaal gek van radio, kende de stemmen van alle nieuwslezers en filelezers." In 2005 zette de doop van zijn nichtje hem toch op het spoor van een carrièreswitch. "Ik kreeg weer dat gevoel uit mijn jeugd en wilde onderzoeken waar die onrust vandaan kwam. Dat heeft uiteindelijk geleid tot mijn gang naar het klooster."