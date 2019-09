Duizenden vermisten op Bahama's na orkaan Dorian

De Nederlandse Gitte Goodrum die al twintig jaar op het zwaar getroffen eiland Grand Bahama woont, zegt dat ze twee angstige dagen achter de rug heeft. Ze woont in een huis van twee verdiepingen en vertelt in een gesprek met het NOS Radio 1 Journaal hoe ze het beleefd heeft. "We waren boven, je hoort het dak kraken, de wind gieren. Je weet niet wat het is. Je kan niet naar buiten kijken en je moet hopen dat het dak erop blijft."

Ook Goodrum verwacht dat het dodental zal stijgen. Ze hoorde donderdag al dat het mortuarium op haar eiland vol was en dat er nog eens tientallen lichamen klaarliggen.

Vluchten

Intussen zijn honderden mensen de ravage op de noordelijke Abaco-eilanden per boot en vliegtuig ontvlucht. Bij het eiland Grand Bahama is een cruiseschip aangemeerd, waar ook duizenden mensen voor in de rij staan om het eiland te verlaten.

De Nederlandse Goodrum is blij met de hulp. "Er zijn zoveel mensen die geen huis meer hebben. We hebben alles nodig. Er is geen elektriciteit, geen water." Zelf is ze niet van plan om te vertrekken. "De kinderen moeten terug naar school. Om zomaar weg te gaan, nee, ik denk dat we moeten blijven om te helpen."