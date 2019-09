'Enorme loyaliteit van medewerkers is de kurk waarop de meldkamer drijft'

Toch is de ene meldkamer de andere niet, zegt Marco Zannoni. "Vooral bij de nieuwe meldkamers is het wel goed geregeld. Uiteindelijk gaan alle meldkamers op in tien 'landelijke' meldkamers. Daar zijn de ICT en beveiliging wel op orde. Juist vanwege die voorziene overgang, hebben andere meldkamers weinig geïnvesteerd."

Maar de Inspectie en het Agentschap zien ook nog problemen voor de toekomst. Er is niet "één regisseur met doorzettingsmacht" die het samenvoegen en beheren van de meldkamers moet aansturen, zo staat in het rapport.

'Niet voorbereid op dagenlange storing'

Het is niet de bedoeling dat de meldkamers aparte eilandjes zijn. Bij overbelasting of andere problemen is het mogelijk om bellers via de landelijke 112-centrale naar een andere meldkamer door te sturen. Toch werkt ook dit niet zoals het moet: meldkamers zijn niet op de hoogte van te nemen technische stappen of krijgen als gevolg van doorverwijzingen zelf een personeelstekort.

112-telefoontjes doorverwijzen naar een andere meldkamer vanwege technische storingen kan volgens de Inspectie en het Agentschap niet te lang duren: "Meldkamers zijn niet voorbereid op technische verstoringen van enkele dagen of langer en het ontbreekt aan scenario's voor meervoudige grootschalige en langdurige calamiteiten."