'NPO komt Slob tegemoet, wil kinderprogrammering reclamevrij maken'

De publieke omroepen hebben minister Slob voor Media een alternatief toegestuurd voor het terugdringen van reclame op hun tv- en radiokanalen en internetpagina's. Ze doen dat in een gezamenlijke brief die onder meer door het AD is ingezien.

Minister Slob wil de uitingen van de NPO in eerste instantie tot 20.00 uur reclamevrij maken. De publieke omroep vreest dat ze daardoor elk jaar tientallen miljoenen euro's zal mislopen.

NPO-voorzitter Rijxman wees het voorstel daarom meteen al af. "Als deze bezuiniging doorgaat, dan gaat het op vele fronten vele titels raken", zei ze. Uiteindelijk wil Slob de publieke omroep volledig reclamevrij maken.

Privacyrisico's

In de brief die nu naar de minister is gestuurd, staat dat de NPO voorstelt om alleen de programma's en webpagina's voor kinderen reclamevrij te maken. Persbureau ANP schrijft dat de NPO ook bereid is te stoppen met persoonsgerichte online reclame. Dat voorstel sluit aan bij de bezorgdheid van Slob over privacyrisico's, aldus het ANP.

De NPO bevestigt dat er een gezamenlijke brief naar de minister is gestuurd, maar wil niets over de inhoud kwijt. De Tweede Kamer vergadert dinsdag met minister Slob over zijn mediabeleid.