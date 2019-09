Turkse oppositielid tot celstraf van bijna tien jaar veroordeeld

Een rechtbank in Istanbul heeft een vooraanstaand lid van de oppositie tegen president Erdogan tot een celstraf van negen jaar en acht maanden veroordeeld. Canan Kaftancioglu is voorzitter van de oppositiepartij CHP in Istanbul, die de AK-partij van president Erdogan dit jaar versloeg bij de burgemeestersverkiezingen in Istanbul.

Ze werd veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda, belediging van de president en het Turkse volk en opruiing. Het Turkse Openbaar Ministerie baseerde zich op tweets die ze tussen 2012 en 2017 heeft verstuurd.

Kaftancioglu zegt dat haar uitlatingen onder de vrijheid van meningsuiting vallen en dat eerdere uitspraken van het Turkse hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haar in het gelijk stellen.

Burgermeestersverkiezingen

De vrouw wordt gezien als de architect van de overwinning van haar partijgenoot Ekrem Imamoglu bij de verkiezingen in Istanbul in juni. Imamoglu versloeg toen de kandidaat van Erdogan, oud-premier Yildirim, met 54 tegen 45 procent van de stemmen. De CHP zegt dat AK-partij Kaftancioglu wil straffen en haar daarom laat vervolgen.

De veroordeelde is daar zelf ook van overtuigd. "Dit soort beslissingen worden in het presidentieel paleis genomen, niet in rechtbanken", zei ze bij het verlaten van de rechtbank.

Het hoger beroep moet binnen een half jaar plaatsvinden. Kaftancioglu mag dat in vrijheid afwachten.