Vertrouw je Facebook tussen de lakens?

"Het is garantie tot de deur bij Facebook", meent ze. "Vroeger zeiden ze alleen mensen aan elkaar te willen koppelen, dat ze geen intentie hadden de data te gebruiken. Maar we zagen schandaal na schandaal na schandaal."

"Niet is gratis. Als je het niet terugverdient met reclame, dan misschien op een andere manier. Linksom of rechtsom moet je betalen."

Data, data, data

Ze wijst er bijvoorbeeld op dat Facebook nog meer vervlochten raakt in ons leven. En zo dus nog meer data binnenkrijgt. "Je weet nooit wat ze precies aan elkaar koppelen. Dat kunnen ze heel slim combineren."

"Stel je gaat op een date. Dankzij geolocation weet Facebook precies waar dat was. Met WhatsApp kan misschien achterhaald worden hoelang de date duurde, omdat iedereen na afloop meteen appt, om een nieuwe date te maken of je vriendinnen om te zeggen dat het een eikel was."

"Zo kan het bedrijf allemaal patronen ontdekken en doelgerichter adverteren. Misschien krijg je korting op het restaurant, op een lingerieset, of een hotelkamer. Vanuit dat perspectief zie ik zeker een verdienmodel."

Worst

De Leeuw geeft toe dat het andersom ook werkt. Juist doordat we ons zo blootgeven, werkt het bedrijf misschien wel beter dan reguliere datingsites. "In tegenstelling tot andere apps weet je zeker dat het echte mensen zijn. En doordat het bedrijf over 3 miljard mensen wereldwijd de voorkeur weet over sport, films, muziek, eten en andere interesses, zullen er nauwkeuriger matches komen."

"En mijn nichtje van 24 die graag een vriendje wil deelt toch al alles op Facebook, Insta en Tiktok. Die schandalen zullen haar allemaal worst wezen."