Van Engelshoven: groei buitenlandse studenten remmen

Minister Van Engelshoven wil de groei van het aantal buitenlandse studenten in Nederland terugdringen. Volgens haar schiet die nu door. Zoals ze al had aangekondigd, wil ze verder in de wet zetten dat universiteiten en hogescholen moeten aantonen dat onderwijs in een andere taal dan Nederlands een meerwaarde heeft.

De minister erkent dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten negatief kan uitpakken voor de beheersing van de Nederlandse taal van studenten. "Als minister van Cultuur hecht ik ook sterk aan het Nederlands."

Van Engelshoven noemt internationalisering van het hoger onderwijs een groot goed, maar ze wil er meer 'balans' in. Want volgens haar bestaat nu de kans dat het stelsel de instroom niet meer aankan en komen "de financiering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk".

De minister wil ook in de wet opnemen dat onderwijsinstellingen de taak krijgen ook buitenlandse studenten aan hun Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid te laten werken. Verder gaat het collegegeld omhoog voor studenten die van buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein komen.