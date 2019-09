Jetten: 15 miljoen euro extra voor ondersteuning Kamer

D66 wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor de ondersteuning van Tweede Kamerleden. Tegenover EenVandaag zegt fractievoorzitter Jetten van de regeringspartij dat er 15 miljoen euro bij moet. Volgens hem is dat bittere noodzaak.

Jetten vraagt zich af of het parlement de regering nu wel genoeg kan controleren. "Bij een debat heeft een minister tientallen ondersteuners; een Kamerlid mag blij zijn met één medewerker", twittert hij. D66 vindt daarom dat elk Kamerlid er een extra medewerker bij moet krijgen.

Volgens Jetten is de macht van het parlement ten opzichte van het kabinet de afgelopen jaren verzwakt. Hij verwijst onder meer naar de Donorwet, een initiatief van zijn partijgenoot Dijkstra. "Zij had die wet nooit kunnen schrijven, als niet allerlei vrijwilligers haar hadden geholpen", zegt de D66-voorman tegenover EenVandaag.

Druk te hoog

Met enige regelmaat zijn er klachten over de werkdruk van Kamerleden. De Kamer vroeg dit jaar op initiatief van Denk-Kamerlid Öztürk al om een onderzoek naar extra fractieondersteuning.

In haar laatste toespraak voor het zomerreces zei Kamervoorzitter Arib dat Kamerleden onder enorme druk staan: "Een aantal collega's onder ons lijdt eronder en een enkeling is halverwege gestopt omdat de druk te hoog was", klaagde ze toen.