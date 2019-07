Klachten over werkdruk in Den Haag: 'Agenda Tweede Kamer ontploft'

Afgelopen donderdagnacht sneed Arib het onderwerp aan, in haar laatste toespraak voor het zomerreces. Volgens de voorzitter staan Kamerleden onder enorme druk. "Een aantal collega's onder ons lijdt eronder en een enkeling is halverwege gestopt omdat de druk te hoog was."

Niet voor niets betoogde D66-Kamerlid Sneller vorige maand in een overleg dat de ondersteuning van Kamerleden "te mager" is, waarop Denk-Kamerlid Öztürk in een motie vroeg om een onderzoek naar extra fractieondersteuning. Die motie werd aangenomen. Ook loopt er op dit moment een petitie van lobbyisten, publicisten en wetenschappers die vinden dat ieder Kamerlid minstens drie medewerkers tot zijn of haar beschikking moet hebben.

Hoe is het dan nu geregeld?

Kamerleden worden nu op twee manieren ondersteund: via de Tweede Kamerorganisatie en vanuit hun fractie. De ambtenaren van de Kamerorganisatie kunnen politici bijvoorbeeld juridisch bijstaan als ze een wetsvoorstel, amendement of motie willen indienen. Ook is er sinds twee jaar een analyse- en onderzoeksafdeling waar Kamercommissies terecht kunnen met vragen.

Daarnaast krijgt elke fractie een bepaald bedrag per Kamerlid. Dit jaar is dat 181.000 euro. Fracties bepalen zelf waaraan ze dat geld besteden, zoals aan personeel, onderzoek of campagnes.