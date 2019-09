Minister blij met besluit over Lelystad Airport, actiegroepen vrezen overlast

Maar niet iedereen is blij met het conceptbesluit van de Europese Commissie. Twee belangenorganisaties van inwoners die in de buurt van Lelystad Airport wonen, zetten vraagtekens bij de beslissing.

"Deze regeling is slecht nieuws voor Nederland", zei woordvoerder Jaap Kloosterziel van stichting Red De Veluwe vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. De stichting werd twee jaar geleden opgericht uit protest tegen de uitbreiding van de luchthaven. "We zijn er nog steeds heel erg op tegen. Het zou verschrikkelijk zijn als hier vliegtuigen op 1800 meter hoogte over mooie natuurgebieden gaan vliegen."

Kloosterziel vindt het jammer dat de Europese Commissie heeft ingestemd, maar toch voelt het voor hem niet als een definitieve beslissing. "De volgende hobbel is de Tweede Kamer. Die zeggen juist dat ze geen autonome groei willen in Lelystad. En ook de uitspraak over stikstof is een hobbel."

'Het was te verwachten'

Actiegroep HoogOverWezep spreekt van een raar besluit van de Europese Commissie. "Maar wel een besluit dat te verwachten was", vertelt initiatiefnemer Jules van de Weerd. "We zijn niet zozeer tegen de luchthaven. Wel zetten we vraagtekens bij de verdere groei."

HoogOverWezep vreest voor veel geluidsoverlast, omdat vliegtuigen op 1800 meter hoogte zullen vliegen. De actiegroep is een initiatief van inwoners uit Wezep en Hattemerbroek, twee gemeenten vlak bij Zwolle.

"Ik denk niet dat deze regeling aan de voorwaarden voldoet die stellen dat er geen autonome groei mag plaatsvinden in Lelystad", zegt Van de Weerd. "De Tweede Kamer moet kritisch gaan kijken naar wat dit gaat betekenen. We hebben in het verleden al veel vragen over Lelystad neergelegd bij het kabinet."