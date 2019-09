18.000 projecten in de knel door stikstof-uitspraak

Door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof worden zo'n 18.000 projecten getroffen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van NRC.

Minister Schouten stuurt volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de omvang van de problemen en naar verluidt wordt in een voorlopige schatting het aantal van 18.000 genoemd.

Het ministerie van Landbouw wil niet ingaan op getallen, maar erkent dat veel projecten de gevolgen van de uitspraak ondervinden. Een woordvoerder onderstreept wel dat dat niet hoeft te betekenen dat al die projecten worden geschrapt. "Ze worden min of meer geraakt door de uitspraak; in een aantal gevallen is de verlening van een vergunning opgeschort en kunnen ze met aanpassingen mogelijk toch worden doorgezet."

Regie van Rutte

De Raad van State bepaalde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Daardoor staan allerlei bouwplannen op losse schroeven. Het kabinet denkt al maanden na over een goede aanpak en praat er elke vrijdag over. Vanwege de omvang van de problemen heeft premier Rutte de regie van die gesprekken naar zich toegetrokken.

Er ook een commissie aan het werk gezet. Die staat onder leiding van oud-minister Remkes. De commissie komt later deze maand met een eerste advies. Dat gebeurt niet voor Prinsjesdag.

Den Haag en Eindhoven

In het hele land bestaan grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak voor de woningbouw. Woensdag zeiden wethouders uit Den Haag en Eindhoven dat ze snel duidelijkheid willen.

Maandag maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend dat vanwege de uitspraak een voorgenomen snelheidsverhoging op drie snelwegen niet doorgaat en ook de opening van vliegveld Lelystad is erdoor vertraagd.