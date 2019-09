Einde onrust Hongkong lijkt nog niet nabij: weer protestweekend aangekondigd

Demonstranten in Hongkong zijn van plan komend weekend opnieuw het openbare leven lam te leggen. Vanavond willen ze al bij regeringsgebouwen en metrostations demonstreren en morgen willen ze de wegen naar de internationale luchthaven blokkeren.

Woensdag trok regeringsleider Carrie Lam de omstreden uitleveringswet in, die de aanleiding was voor het begin van de protesten, drie maanden geleden. Door de wet zou Hongkong criminele verdachten mogen uitleveren aan China. Tegenstanders zagen het als een belangrijke stap op de weg naar verlies van de autonomie en burgerlijke vrijheden van Hongkong.

De betogers vinden de capitulatie van Lam niet voldoende. Ze eisen dat alle betogers vrijkomen, dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het geweld tegen de demonstranten, dat de protesten niet meer als "rellen" worden omschreven en dat Hongkong een democratie wordt, waar het volk zijn eigen leiders kiest. Bestuurders in Hongkong moeten nu nog goedgekeurd worden door de Chinese Communistische Partij.

Economische schade

Inmiddels is duidelijk dat de onrust flinke schade toebrengt aan de economie van Hongkong. De economische groei is sinds juni tot stilstand gekomen en Hongkong stevent over het hele jaar af op een recessie. Er zijn tekenen dat investeerders uitwijken naar andere economische vrijhavens in Azië, zoals Singapore.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch verlaagde vandaag de kredietwaardigheid van Hongkong voor het eerst sinds Groot-Brittannië in 1997 de stadstaat teruggaf aan China. Fitch zegt dat er twijfel is gerezen over de toekomst van het principe 'één land, twee systemen', dat inhoudt dat Hongkong bij China hoort maar volgens eigen regels bestuurd wordt.

Door de toenemende politieke en economische integratie staat de kwaliteit van het bestuur en de rechtsstaat en de toekomst van Hongkong als veilige haven voor investeerders onder druk, zegt Fitch.

Wijsheid

De Chinese premier Li Keqiang herhaalde vandaag op een persconferentie met bondskanselier Merkel dat China een eind zal maken aan "de chaos" in Hongkong. Hij verzekerde dat China de wijsheid heeft dat in overeenstemming met de wet te doen, maar dat sluit militair ingrijpen niet uit. Een militaire interventie zou binnen de huidige wetten mogelijk zijn als de regering van Hongkong China om militaire hulp vraag.

Merkel riep op de dialoog aan te gaan met de demonstranten, de vrijheden van Hongkong te handhaven en af te zien van geweld.