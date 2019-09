Migrant steekt Kanaal over in dakkoffer van Engelse vakantiegangers

Een 17-jarige migrant is vorige week Het Kanaal overgestoken door zich te verstoppen in de dakkoffer van een Engels echtpaar, meldt de BBC. De twee ontdekten de jongen thuis in Newbury, omdat zijn voeten uit de koffer staken.

"We waren net tien minuten thuis, toen mijn vrouw mij riep snel te komen", zegt Simon Fenton tegen de BBC. "Er staken twee voeten uit de koffer en ik hoorde geklop. Daarna kwam er een hand naar buiten en zagen we iemand in de koffer zitten. Het was een schok dat te beseffen dat hij er al in zat sinds Calais."

Een dag eerder, op vrijdagavond, had het echtpaar hun auto geparkeerd in de Franse havenstad Calais, om daar te overnachten. Ze zetten hun auto langs de kant van de weg, omdat die vanwege de dakkoffer niet op de parkeerplaats paste. Vermoedelijk is de jongen toen in de koffer geklommen.

Opstapplaats

Calais is een belangrijke opstapplaats voor migranten die de oversteek naar Engeland willen maken. Meestal proberen ze mee te gaan als verstekeling op vrachtwagens die met de veerboot naar Dover gaan. Ook het aantal migranten dat Het Kanaal probeert over te steken met rubberen bootjes neemt toe.

De verstekeling, die volgens Fenton uit Egypte komt, is aangehouden door de politie en overgedragen aan de Engelse immigratiedienst. Die laat weten dat de sociale dienst zich over hem ontfermt, omdat hij minderjarig is.