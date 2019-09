Dode bij ongeluk onbewaakte spoorovergang Winterswijk

Bij een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk is de enige inzittende van een auto om het leven gekomen, zegt de politie. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht.

Het ongeval gebeurde in het Winterswijkse buurtschap Miste. In 2017 wilde de gemeente Winterswijk alle spoorwegovergangen sluiten of beveiligen, na meerdere dodelijke ongevallen. Dat schreef De Gelderlander destijds.

Waarom deze spoorwegovergang niet was beveiligd, is onduidelijk. De gemeente Winterswijk was onbereikbaar voor commentaar.