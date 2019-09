Oostenrijkse ÖVP gehackt, partijleider vreest beïnvloeding verkiezingen

De Oostenrijkse conservatieve partij ÖVP is getroffen door een hackaanval. Volgens de partij is mogelijk geprobeerd om de komende parlementsverkiezingen te manipuleren. Partijleider en oud-kanselier Sebastian Kurz spreekt van "een aanval op het democratische systeem".

De aanval is vanochtend bekendgemaakt door de partijtop. Die had deskundigen ingeschakeld om de inbreuk te onderzoeken. Zij zeggen dat de aanval is uitgevoerd door een of meerdere professionele hackers, die meerdere weken toegang hadden tot het systeem. Daardoor konden partijgegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd.

Een van de deskundigen zei op de persconferentie dat hij vermoedt dat de hacker of hackers zijn ingehuurd.

Politiek of buitenlandse dienst

Volgens de ÖVP zijn er geen aanwijzingen voor een economisch motief. De partij zegt dat niet kan worden uitgesloten dat een politieke beweging of een buitenlandse inlichtingendienst achter de aanval zit, met als doel het beïnvloeden van de verkiezingen.

De parlementsverkiezingen van 29 september worden gehouden vanwege een kabinetscrisis in mei. Vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) stapte op nadat hij in een video leek in te gaan op een poging tot omkoping.

Onderzoek justitie

De hackaanval is vergelijkbaar met de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, zegt de ÖVP. De partij heeft de aanval gemeld bij het Openbaar Ministerie, dat inmiddels een onderzoek is gestart.

Een woordvoerder van de regering noemt de hackaanval "diep verontrustend". Hij spreekt van "een aanval op de democratie en de samenleving".

Onthulling over fraude

Eerder deze week meldde het Oostenrijkse linkse weekblad Falter dat de ÖVP een dubbele boekhouding heeft. Ook zou de partij hebben gesjoemeld met campagnegeld.