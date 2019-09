Al 40 jaar 'Hallo, met De Kindertelefoon': wat is er veranderd?

Het begon in 1979 met wat vrijwilligers op een zolderkamer in Amsterdam. Ze moesten kinderen een luisterend oor bieden. Vanaf dag één stond de Kindertelefoon roodgloeiend. Nu, 40 jaar later, zijn er 500 vrijwilligers op zeven locaties, is het telefoonnummer gratis, is er een forum en een veelgebruikte chat. Maar het doel van de Kindertelefoon is onveranderd: praten met kinderen over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.

Wat is er in al die jaren veranderd bij de hulpdienst, die vandaag in aanwezigheid van koningin Máxima het 40-jarig bestaan viert? Hoeveel kinderen toetsen het nummer tegenwoordig nog in en met welke gespreksonderwerpen komen ze? We vroegen het drie vrijwilligers. Peter Naaktgeboren (65) nam de telefoon op in de beginjaren 1979-1985, Christel Don (35) deed dat van 2005 tot 2011 en Nima Amini (23) voert sinds een jaar telefoontjes en chats met kinderen.