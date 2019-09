MH17-verdachte vrijgelaten in Oekraïne

Oekraïne laat een verdachte in het proces over het neerhalen van MH17 vrij. Het gaat om oud-commandant Vladimir Tsemach, die het internationaal justitieel onderzoeksteam (JIT) zou willen verhoren. Een rechtbank zou hem op borgtocht hebben vrijgelaten, zodat hij het proces in vrijheid kan afwachten.

Tsemach zou in het kader van een omvangrijke gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne aan Rusland worden uitgeleverd. OM-hoofdofficier Fred Westerbeke zei afgelopen maandag in een brief dat het van het hoogste belang is dat hij beschikbaar blijft voor de rechtszaak. Uitlevering aan Rusland bemoeilijkt dit volgens het OM, omdat Rusland een partij is in het conflict.

Tsemach zou tijdens de ramp met vlucht MH17 commandant zijn geweest bij de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Justitie denkt dat hij een belangrijk figuur kan zijn voor het dossier en wil hem graag spreken.

Het is onduidelijk wat de vrijlating betekent voor het proces. Het JIT heeft nog geen reactie op de vrijlating.

Eind juli stond Tsemach voor de rechter in Oekraïne. Correspondent Gert-Jan Dennekamp was voor Nieuwsuur bij de zitting: