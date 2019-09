Nederlandse OM wil voorkomen dat Oekraïne MH17-getuige naar Rusland stuurt

OM-hoofdofficier Fred Westerbeke heeft vrijdag een brief aan het Oekraïense OM gestuurd, waarin hij schrijft dat het "van het hoogste belang" is dat MH17-getuige Vladimir Tsemach beschikbaar blijft voor het internationale onderzoeksteam.

Westerbeke verzoekt het land daarmee Tsemach niet in te zetten in een op handen zijnde gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne.

Westerbeke is de onderzoeksleider van het Joint Investigation Team (JIT), het internationale team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt. In de brief, die in handen is van de Oekraïense nieuwssite theBabel, schrijft hij dat op basis van "recente informatie" Tsemach inmiddels als een verdachte wordt gezien door het Nederlandse OM. Westerbeke heeft de informatie nog niet gedeeld met het JIT.

'Figuur van belang'

Tsemach zit sinds eind juni in een Oekraïense cel, nadat hij door de Oekraïense geheime dienst was ontvoerd uit rebellengebied. Tijdens de ramp met de MH17 ruim vijf jaar geleden zou hij commandant van de luchtverdediging zijn geweest bij de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

Het JIT zegt in een reactie alleen dat Tsemach een "figuur van belang" kan zijn voor het MH17-dossier en wil daarom dat hij ter beschikking van het onderzoek blijft.

Tsemach stond ruim een maand geleden voor het eerst voor de rechter. Nieuwsuur maakte daar deze reportage over: