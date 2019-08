Grote gevangenenruil Oekraïne en Rusland

Oekraïne en Rusland hebben tientallen gevangenen uitgeruild, melden Russische persbureaus. Onder hen zouden 24 Oekraïense zeilers zitten die vorig jaar werden opgepakt en een Oekraïense filmmaker.

Oekraïne heeft waarschijnlijk een flink aantal militairen vrijgelaten, die aan het begin van het conflict in de oostelijke regio Donbas waren overgelopen naar de separatisten, zegt correspondent David Jan Godfroid. Ook zou een Russische journalist, die werd opgepakt vanwege steun aan de separatisten, zijn betrokken bij de ruil.

De ruil is nog niet officieel bevestigd en het is onduidelijk of er gevangenen in Kiev of Moskou zijn aangekomen.

Filmmaker Sentsov

De Oekraïense filmmaker Sentsov, die onder de uitgewisselde gevangenen zou zijn, werd in 2014 opgepakt op de Krim omdat hij volgens de Russen plannen had voor het plegen van een aanslag daar. Hij zat lang gevangen in een cel in een afgelegen gebied in Siberië, maar zou naar verluidt na overleg met de regering van Oekraïne naar een cel in Moskou zijn gebracht. Daarna zou hij doorvliegen naar Kiev. Sentsov kreeg vorig jaar de prestigieuze Sacharovprijs voor mensenrechten van het Europees Parlement.

De Oekraïense president Zelenski heeft bij zijn aantreden vorig jaar beloofd een eind te maken aan het conflict in het oosten van Oekraïne.

Er is een wapenstilstand in de regio, maar geregeld komt het nog tot gevechten tussen het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde separatisten. Bij het conflict zijn meer dan 13.000 mensen omgekomen, onder wie bijna 300 inzittenden van vlucht MH17 in juli 2014.