Kassaloze winkel stap dichterbij, maar 'kan zo nog tien jaar duren'

De supermarkt is de eerste in Europa die een dergelijk systeem in de praktijk uitprobeert. De proef is eerst alleen voor medewerkers bij het hoofdkantoor in Zaandam. Later dit jaar moet de kleine testwinkel verplaatst worden naar een andere locatie, waar ook gewone klanten naar binnen mogen.

"We hebben camera's in de winkel die registreren waar je in de winkel loopt, en dus voor welk schap je staat", vertelt Jasper Hoogers van Albert Heijn. Aan het eind van de winkelronde moet dan de inhoud van je tas in het systeem staan. Ook als je tussendoor een product teruglegt.

Maar kunnen er dan geen vergissingen worden gemaakt? "Dit is een test", benadrukt Hoogers. "We zullen heel veel scenario's gaan proberen en kijken of het systeem het goed volgt." Wat de camera's daarbij helpt, zijn de zogenaamde slimme schappen. "Die registreren of je een product ook daadwerkelijk pakt."

Mens = bolletje en staafje

Klanten individueel volgen door de winkel en zien waar eventuele twijfelmomenten zitten, is volgens futuroloog Maurits Kreijveld waardevolle informatie voor retailers. Zulke info hebben ze nu nog niet. "Maar op dit moment is Albert Heijn blij als de kassabon aan het einde van de rit klopt. Dat is technologisch een grote uitdaging."

Individueel gevolgd worden met een camera gaat wel een stuk verder dan de camera's die voor beveiligingsdoelen zijn geplaatst. De camera's in de testwinkel doen niet aan gezichtsherkenning. "De techniek registreert een persoon als een bolletje en een staafje. De data wordt vervolgens verwijderd als de klant de winkel verlaat", zegt Hoogers.

Wat het ontbreken van een fysieke kassa doet met de koopbereidheid van klanten is nog niet onderzocht. De achterliggende gedachte van de testwinkel is volgens Hoogers dat mensen steeds meer gemak willen. "We kunnen op deze manier een winkel introduceren die overal kan staan en ook 24 uur open kan zijn."

Lange termijn

Een zelfde soort systeem uitrollen in grote supermarkten of AH to go zit er op korte termijn niet aan te komen. "Daar zijn we nu nog niet direct mee bezig, nee," zegt Hoogers. "Het is nu nog alleen het testen van de technologie in deze winkel."

Ook futuroloog Kreijveld denkt dat kassaloos betalen in grote winkels nog wel even op zich laat wachten "Dat kan zo nog tien jaar duren. Dit zit nog in de onderzoeksfase."