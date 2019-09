GroenLinks: zedenzaken uiterlijk binnen een maand oppakken

GroenLinks wil dat de politie zedenzaken uiterlijk binnen een maand in behandeling neemt. Kamerlid Kathalijne Buitenweg doet dat voorstel morgen in een debat over de politie.

Aanleiding is een uitzending van Nieuwsuur. Daaruit bleek dat elk jaar 350 zaken, waaronder ernstige zoals verkrachtingen, op de plank blijven liggen. Maandenlang, soms zelfs meer dan een jaar. De politie zegt dat drukte en onderbezetting de oorzaak zijn.

Buitenweg heeft mails ontvangen van verkrachtingsslachtoffers die maandenlang moesten wachten tot hun aangifte werd opgepakt. Een slachtoffer vertelde dat ze van de politie te horen had gekregen dat haar zaak geen prioriteit had.

Hulp bij het verwerkingsproces

Het Kamerlid noemt het "Nederland onwaardig" dat zedenzaken zo lang blijven liggen en daarom bepleit ze een maximumtermijn waarbinnen de politie een zaak moet oppakken. Desnoods wil ze dat in de wet vastleggen. Minister Grapperhaus moet dan maar aangeven wat er nodig is om die deadline te halen.

Als een verkrachtingszaak sneller wordt opgepakt helpt dat bij het verwerkingsproces van het slachtoffer. Ook zijn er dan beter kansen op het opsporen van de dader, betoogt Buitenweg.