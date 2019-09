Levenseindekliniek krijgt meer euthanasieverzoeken, 'huisarts stuurt vaker door'

De Levenseindekliniek in Den Haag ziet opnieuw een toename in het aantal aanvragen voor euthanasie. Lang bleef het aantal min of meer gelijk, maar in vergelijking met vorig jaar is er nu een stijging van 15 procent.

Dit jaar ligt het gemiddeld aantal aanvragen zo'n vijftig hoger dan voorheen. De organisatie heeft in juli een recordaantal aanmeldingen van 308 ontvangen. Van alle verzoeken wordt ongeveer een kwart ingewilligd.

Bestuurder Steven Pleiter ziet dat er iets aan de hand is met de euthanasiezorg in Nederland. "Artsen zijn terughoudender geworden; ze sturen meer patiënten naar ons door."

Huisarts vogelvrij?

Aanleiding voor die terughoudendheid kan de mogelijke juridische gevolgen voor huisartsen zijn. Zo waarschuwde een huisarts onlangs in vakblad Medisch Contact voor de situatie waarin hij was beland. Hij had bij een 84-jarige weduwe die aan COPD leed euthanasie verricht en werd daarna volgens hem door het OM als verdachte aangemerkt.

De huisarts stelt in het artikel dat het OM "op jacht is" om jurisprudentie op te bouwen. "Als huisarts ben je momenteel vogelvrij." Uiteindelijk werd hij overigens niet vervolgd, mede door een uitgebreide verklaring van de vrouw waarin ze ook over voltooid leven schreef.

Levensmoe

De discussie over euthanasie is momenteel flink opgelaaid. D66 wil, ondanks dat coalitiepartners CDA en ChristenUnie tegen zijn, een wet invoeren die euthanasie mogelijk maakt voor mensen die levensmoe zijn. Dat moet dan gebeuren onder begeleiding van een speciale hulpverlener.

Overigens heeft de Levenseindekliniek vanaf vandaag een nieuwe naam en heet de organisatie nu het Expertisecentrum Euthanasie. De organisatie zegt dat er nooit sprake is geweest van een kliniek en benadrukt dat euthanasie thuis plaatsvindt. Met de nieuwe naam wil het Expertisecentrum Euthanasie een eind maken over de verwarring daarover.