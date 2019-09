NS wil al jaren een minder drukke ochtendspits, waarom gaat dat zo moeilijk?

En dat komt volgens Ilse Harms, verkeerspsycholoog aan Rijksuniversiteit Groningen, doordat we veel automatisch gedrag vertonen. "Ritjes die we iedere dag maken, bijvoorbeeld woon-werk-ritten, zijn routines en dus automatisch gedrag", vertelt zij. "De consequentie is dat we daar niet meer over nadenken."

Mensen staan dus niet meer stil bij het vervoersmiddel dat ze nemen, of op welk tijdstip ze dat doen. "Want ze hebben al een ingeslepen patroon. Het kan aangepast worden, maar dat ligt ingewikkeld", vertelt Harms. "Om gedrag te kunnen veranderen en patronen te doorbreken, moet je dat met iets groots doen, of op het juiste moment, bijvoorbeeld als men een nieuw woon- of werkadres heeft en opnieuw moet nadenken over de reis."

En dat moet winst opleveren voor reizigers. "Automobilisten die voor de file van huis gaan, behalen veel winst. De reis is korter", zegt Harms. "Maar met de trein wordt de reis niet korter, de kans op een zitplek wordt alleen groter. Het hangt dus per persoon af of dat een winstpunt is."

Korting

De NS biedt reizigers die buiten de spits reizen al korting aan. Vorig jaar is er een onderzoek uitgevoerd onder 22.000 reizigers, die korting kregen als zij buiten de hyperspits (tussen 7.30 en 8.30 uur) reisden. Slechts 5,5 procent van hen koos voor een minder drukke trein.

"We zijn daar nu met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over in gesprek, want het gaat veel geld kosten om die korting te kunnen bieden", vertelt Kroeze. Volgens het spoorbedrijf kunnen de kosten daarvan oplopen tot 35 miljoen euro per jaar.