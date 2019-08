De drukste treinen van het land rijden in Oss

Tussen Oss en 's-Hertogenbosch-Oost rijden twee van de drukste treinen van het land. De twee sprinters in Oss staan bovenaan in het lijstje waar het, met uitzondering van het weekend, dagelijks zo'n 40 procent drukker is dan de maximale capaciteit van de trein.

Het gaat om de sprinters van 7.43 en 8.13 uur, die populair zijn bij scholieren en studenten. De jongeren willen volgens de NS niet te vroeg en niet te laat op school zijn en pakken daarom deze treinen.

Opmerkelijk is dat er op hetzelfde traject om 08.00 uur een speciale spitstrein rijdt. Maar ondanks de vele klachten over drukke treinen, lijken de meeste reizigers die aan zich voorbij te laten gaan. "Het is heel moeilijk om gedrag van mensen te veranderen", zegt woordvoerder Arno Leblanc. "Mensen lijken liever in een overvolle trein te stappen, dan dat ze een kwartiertje wachten."

Drukte vermijdende reizigers worden beloond

Volgende week maandag gaat de NS op station Oss reizigers 'belonen' die de spitstrein pakken. In de ochtendspits krijgen reizigers die even willen wachten, een gratis kop koffie. Ook worden reizigers landelijk begeleid bij het vermijden van drukke treinen met omroepberichten in de trein en op het station.

Het spoorbedrijf hoopt zo de drukte te verspreiden over meerdere treinen. Want langere treinen laten rijden, dat is geen optie, zegt Leblanc. "Dat is een vaak gestelde vraag, maar dat is een technisch verhaal. De trein richting Oss komt uit Nijmegen en daar is geen plek voor een langere trein. Daar is een speciale wissel voor nodig."

Maar, goed nieuws voor reizigers op dat traject: "ProRail gaat die wissel dit jaar nog aanleggen, waardoor we in de nieuwe dienstregeling treinen daar wel kunnen verlengen."

Record

Naast Oss is het ook bij Bergen op Zoom en rond Tilburg regelmatig proppen. Daar is het dagelijks 30 procent drukker dan de treincapaciteit toelaat. Daarna volgen Hilversum en Schiphol.

Volgende week begint de drukste maand op het spoor. De NS verwacht in september opnieuw een recordaantal reizigers; 36,7 miljoen. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen, ook een record.

Dit zijn volgens de NS de drukste treinen. Een volle trein neemt de NS als norm. De trein in Oss gaat daar dus bijvoorbeeld 41 procent overheen: