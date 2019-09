Gezond of niet? Producten met label A, B, C, D of E in supermarktschappen

Is rode kool met stukjes appel gezonder dan een potje sperziebonen of andersom? Een nieuw label, de Nutri-Score, moet dat in één oogopslag duidelijk maken. De eerste voedingsproducenten hebben vanaf deze week het label aan hun producten toegevoegd.

Bij de Nutri-Score wordt gekeken naar de totale voedingswaarde van een product. Een product waarin alleen natuurlijke voedingsstoffen zitten, krijgt automatisch de beste score. Maar zitten er veel vetten, suikers en zout in, dan wordt dat bestraft. Eiwitten, vezels en veel groenten of fruit hebben daarentegen een gunstig effect op de totaalscore. Het beste product scoort een groene A, het slechtste product een rode E.

Gezonder eten

In Frankrijk en België zit het al op heel veel levensmiddelen. Duitsland overweegt het in te voeren. Uit studies blijkt dat mensen over het algemeen iets gezonder gaan eten door het label.

Hak en Iglo zijn de eerste Nederlandse producenten die het label invoeren. De potten met sperziebonen krijgen een A, rode kool krijgt een lagere B. "Het helpt mensen om een goede keuze te maken en te vergelijken in de supermarkt tussen verschillende producten", zegt Nicole Freid van Hak.

De meeste producenten doen nog niet mee aan de Nutri-Score. "We hopen dat fabrikanten gaan volgen, zodat de vergelijking steeds makkelijker wordt in de winkel. En het stimuleert om productverbetering door te voeren om bijvoorbeeld van een B een A te maken."

Geen verplichting

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt de invoering van een voedselkeuzelogo, waarbij ook de Nutri-Score wordt meegenomen. De koepel van bedrijven in de levensmiddelenindustrie, de FNLI, laat weten dat het de uitkomst van dat onderzoek af wil wachten voor het zich achter een logo schaart. Wel wijst de FNLI erop dat Nederland de bedrijven geen verplichting op kan leggen, omdat EU-lidstaten niet zelfstandig eisen mogen stellen aan wat er op een etiket moet staan.