Burgemeester Eindhoven: nooit meer demonstratie Pegida bij moskee

Pegida mag van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven nooit meer demonstreren bij moskee├źn in de stad, meldt Omroep Brabant. Ze zijn alleen nog welkom op het Stadhuisplein, waar de openbare orde het best beheersbaar is, zei Jorritsma vanavond in de gemeenteraad van zijn stad.

Eind mei liep een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan moskee uit op rellen. Honderden buurtbewoners gingen de straat op en richtten zich tegen de demonstranten. Volgens Jorritsma kwam de openbare orde daardoor in gevaar en leidde het incident tot "angst en beven" bij mensen in de stad.

Pegida deed daarna meerdere nieuwe aanvragen om te demonstreren bij de moskee, maar kreeg telkens te horen dat ze alleen welkom zijn op het Stadhuisplein. En dat zullen ze ook blijven horen, zei Jorritsma vanavond. "Over my dead body dat Pegida bij de Al-Fourqaan of elke andere moskee gaat demonstreren", sprak de burgemeester in de raadszaal, schrijft Omroep Brabant.