Vrouw neemt 97 zwerfhonden in huis uit bescherming tegen orkaan Dorian

Dorian is de zwaarste Atlantische orkaan sinds 1980. Verwacht wordt dat de kern net langs de kust van Florida zal trekken, maar de gevolgen, met name de enorme regenval, zullen tot in het binnenland groot zijn.

De orkaan Dorian heeft nog steeds een verwoestende kracht, al is hij afgezwakt tot categorie 2. De windsnelheden zijn nu tot zo'n 175 kilometer per uur.