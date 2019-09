Ex-voorzitter van ondernemingsraad politie vecht ontslag aan

De voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, Frank Giltay, vecht zijn ontslag aan. Dat blijkt uit een bericht van de rechtbank Midden-Nederland, die op 16 september de zaak behandelt. Giltay werd in 2017 ontslagen wegens "zeer ernstig plichtsverzuim", zoals korpschef Erik Akerboom het destijds verwoordde.

De politie deed in 2016 aangifte tegen Giltay vanwege verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. Als voorzitter van de ondernemingsraad zou hij tienduizenden euro's onrechtmatig hebben uitgegeven.

Zo zou de ondernemingsraad onder zijn leiding dure etentjes en feestjes hebben georganiseerd. Ook nam hij grote bedragen op met een creditcard van de politie. Toen dat aan het licht kwam, werd Giltay ontslagen. Ook zijn vrouw en een ondernemer uit Almere werden vervolgd in verband met de fraude.

Volgende week maandag moet de oud-voorzitter van de COR voorkomen voor valsheid in geschrifte en fraude met facturen. Een week later buigt de rechtbank Midden-Nederland zich over de zaak rondom het strafontslag van Giltay.