Boris Johnson roept rebelse partijgenoten op de brexit niet te vertragen

De Britse premier Boris Johnson heeft in een verklaring zijn Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis opgeroepen om de brexit niet opnieuw uit te stellen. Een aantal Tories wil morgen met een Labour-motie meestemmen om een no-deal-brexit te voorkomen.

"Ik denk dat ze dat niet zullen doen", zei Johnson. "Ik hoop dat ze het niet doen. Als ze dat wel doen, zal dat de benen onder de positie van het Verenigd Koninkrijk vandaan schoppen en verdere onderhandelingen met Brussel onmogelijk maken."

Johnson zei dat hij geen nieuwe verkiezingen wil. Daar werd wel over gespeculeerd in Britse media voorafgaand aan de toespraak. Wel zei hij dat hij Brussel onder geen beding zal vragen om verder uitstelling van de Brexit-datum, die nu op 31 oktober staat. "We verlaten de EU op 31 oktober, hoe dan ook."

Volgens Britse media zal Johnson wel verkiezingen aankondigen, mocht de motie om brexit uit te stellen morgen aangenomen worden.

Bekijk hier de speech van Johnson: