Een 'gratis' huwelijk? In deze gemeenten moeten koppels toch betalen

Een veelgehoorde klacht is dat koppels voor het gratis huwelijk lang moeten wachten, zegt Lodewijk de Groot van The Perfect Wedding. ''Stel dat je ziek bent en zo snel mogelijk wilt trouwen, dan word je gedwongen om voor een betaalde variant te kiezen", zegt hij.

Door een prijs te plakken op gratis trouwen, uitsluiting van mensen van buiten de gemeenten en een inkomenstoets, maken gemeenten het volgens De Groot onaantrekkelijk om gratis te trouwen. Dat is wettelijk helemaal niet toegestaan, stelt hij. Gemeenten mogen volgens de wet geen bruidsparen uitsluiten van een gratis huwelijksceremonie. Daarnaast zijn gemeenten met meer dan 10.000 inwoners verplicht om per week twee momenten te reserveren voor een huwelijk zonder kosten.

Wie bij de gemeente Halderberg in het huwelijksbootje stapt, betaalt 59 euro. Die kosten brengt de gemeente in rekening voor het 'in behandeling nemen van de stukken', legt woordvoerder Teuntje Stoopen uit. ''Er zijn medewerkers die de stukken moeten verwerken", zegt ze. De 59 euro is inderdaad niet gratis, maar wel aanzienlijk goedkoper dan trouwen in het weekend of op andere doordeweekse dagen merkt Stoopen op. Dat kost respectievelijk 930 en 428 euro.

De gemiddelde wachttijd voor een gratis huwelijksvoltrekking in Nederland is 79 dagen. Maar in steden als Haarlem, Eindhoven en Utrecht is die negen maanden. Inwoners van de gemeente Haarlem moeten het langst wachten om gratis het jawoord te geven: 285 dagen.