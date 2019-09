Amerikaanse komiek Kevin Hart zwaargewond na auto-ongeluk

De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart is zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk in Los Angeles. De bestuurder van de auto waarin Hart zat, raakte de controle kwijt over het stuur.

Zowel Hart als de bestuurder is met ernstig rugletsel opgenomen in een ziekenhuis. De automobilist had niet gedronken. Een vrouw die ook in de wagen zat, hoefde niet naar het ziekenhuis.