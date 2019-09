KLM schrapt morgen tien vluchten vanwege staking grondpersoneel

KLM annuleert voor morgenochtend tien vluchten vanwege de staking van het KLM-grondpersoneel op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij kan nog niet zeggen om welke vluchten het gaat, behalve dat het Europese vluchten zijn.

Getroffen passagiers worden rechtstreeks benaderd om hun vlucht om te boeken. KLM noemt het annuleren van de vluchten een preventieve maatregel om het ongemak van reizigers te beperken. Passagiers krijgen het advies om de website of app van KLM vanavond en morgenochtend in de gaten te houden.

De staking duurt van 08.00 tot 10.00 uur. Bij de aankondiging van de actie zei vakbond FNV gisteravond veel vertragingen en annuleringen te verwachten.

Ook Transavia en Delta

De onderbreking is onder meer bij medewerkers in de bagagekelder, de sleep- en tankdienst, platformmedewerkers die bagage in- en uitladen en onderhoudsmedewerkers. FNV verwacht dat zeker 80 procent van het personeel meedoet. Ook vluchten van andere maatschappijen als Air France, Delta en andere Skyteam-maatschappijen zullen er last van hebben, net als vluchten van Transavia.

KLM zei gisteravond al de staking te betreuren en noemde de actie onnodig. Volgens de luchtvaartmaatschappij wordt pas later vandaag duidelijk welke vluchten worden geannuleerd, omdat er een nieuwe planning moet worden gemaakt. Het bedrijf sluit niet uit dat morgenochtend nog meer vluchten worden geannuleerd of vertraging oplopen.

Aanleiding voor de actie is onenigheid over een nieuwe cao. FNV wil onder meer een loonsverhoging van acht procent in twee jaar tijd, een minder flexibel rooster en meer mensen in vaste dienst. De bond had KLM tot vrijdag gegeven om op de eisen in te gaan.