KLM-grondpersoneel staakt maandag twee uur, vertragingen en annuleringen verwacht

Grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat maandagochtend twee uur lang staken, van 08.00 tot 10.00 uur. Vakbond FNV verwacht dat door de staking veel vluchten flinke vertraging oplopen of geannuleerd worden. "Alle belangrijke gronddiensten leggen het werk neer, behalve het personeel bij de check-in", aldus Joost van Doesburg van de FNV.

Het gaat om de medewerkers in de bagagekelder, de sleepdienst, de tankdienst, platformmedewerkers die bagage in- en uitladen, vrachtverwerkers, onderhoudsmedewerkers en de mensen die het water in toestellen bijvullen. De vakbond verwacht dat minstens 80 procent van de medewerkers meedoet aan de staking.

Niet alleen KLM-vluchten zullen last hebben van de staking, want ook vluchten van Delta, Air France en andere Skyteam-maatschappijen worden op Schiphol bediend door KLM-grondpersoneel. En dat geldt ook voor Transavia. Tijdens die twee uur maandagochtend staan ruim 150 vertrekken en aankomsten gepland van KLM en partnermaatschappijen.

KLM betreurt de staking en noemt die onnodig. "Dit zal zeer waarschijnlijk tot verstoringen lijden. KLM zal haar uiterste best doen het ongemak voor passagiers te beperken. We vragen passagiers zondagavond en maandag goed de informatie te volgen op de KLM-website en app."

Onverantwoord en onrealistisch

FNV en KLM onderhandelden al maanden over een nieuwe cao. De vakbond wil onder meer dat de 15.000 grondmedewerkers er in twee jaar tijd acht procent loon bij krijgen. Ook wil de bond meer mensen in vaste dienst en minder flexibele roosters. FNV had KLM tot vrijdag de tijd gegeven om op de eisen in te gaan.

KLM kwam donderdag nog met een nieuw loonbod: in totaal zes tot zeven procent loonsverhoging, maar dan uitgespreid over drie jaar. De vliegmaatschappij zei deze week dat de bond te veel eist. "FNV heeft een enorme lijst met eisen, die opgeteld meer dan 100 miljoen euro per jaar kosten. Dat betekent een stijging van meer dan 10% van de loonsom. Dat is onverantwoord en onrealistisch."

FNV acht de kans klein dat ze er voor maandagochtend nog uit komen met KLM.