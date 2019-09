Duizenden betogers op luchthaven Hongkong, treinverkeer stilgelegd

De autoriteiten in Hongkong hebben het treinverkeer naar de internationale luchthaven stilgelegd. Betogers hebben gedreigd het openbaar vervoer naar het vliegveld vandaag en morgen lam te leggen. Op en rond de luchthaven zelf zijn al duizenden betogers.

Op stations is te lezen dat er geen treinen rijden om op de luchthaven beter te kunnen controleren wie er aankomen.

Gisteren en afgelopen nacht was het opnieuw onrustig in Hongkong. Er was een demonstratieverbod, maar duizenden hielden zich daar niet aan. Betogers gooiden bij regeringsgebouwen met molotovcocktails en de politie antwoordde met traangas, rubber kogels en waterkanonnen. Ook werden er waarschuwingsschoten gelost.

Al maanden protesten

De politie greep ook hard in in de metro. Agenten sloegen in op passagiers die enige bescherming zochten onder hun paraplu's. Volgens de politie gebruikten "radicale betogers" geweld tegen passagiers in de metro. Tientallen mensen werden opgepakt.

De protesten in Hongkong zijn al drie maanden gaande. Ze begonnen als protest tegen een uitleveringswet waardoor Hongkongers uitgeleverd zouden kunnen worden aan het Chinese vasteland. Inmiddels zijn de protesten veel breder. Veel Hongkongers vrezen dat ze hun democratische vrijheden kwijtraken die ze hebben omdat Hongkong sinds de Britten er afstand van deden een speciale status heeft. De afspraken die de Britten hierover met China maakten, lopen in 2047 af; het is onduidelijk wat er daarna gebeurt.