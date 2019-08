Vijf doden en meerdere gewonden in Texas, schutter gedood

In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt toen een schutter het vuur opende op automobilisten. Onder de gewonden zijn ook politieagenten.

Rond vier uur 's middags opende de verdachte het vuur vanuit een auto op andere automobilisten op de snelweg tussen Midland en Odessa. Daarna reed hij door naar een winkelcentrum waar hij op voorbijgangers vuurde. De schutter is doodgeschoten door agenten. Het is een witte man van in de dertig.

De politie kan niet bevestigen of hij de enige schutter is. Wel zegt een woordvoerder dat er sinds het doodschieten van de verdachte geen slachtoffers meer zijn gevallen.

Verwarring over aantal schutters

Eerder meldde de politie van Midland dat er mogelijk twee schutters waren. Een van hen had een busje gestolen waarmee post wordt rondgebracht, de ander zou rondrijden in een pick-uptruck. Nu is duidelijk dat het om dezelfde persoon gaat, die van auto wisselde.

De schutter reed in een gouden Honda toen hij staande werd gehouden door een agent. Nadat hij op de agent had geschoten, stal hij het busje.

Midland en Odessa liggen zo'n vijfhonderd kilometer ten oosten van El Paso, waar vorige maand 20 mensen om het leven kwamen bij een aanslag.