Kamerleden willen maatregelen tegen sites die kinderen laten gokken

Partijen in de Tweede Kamer vinden het niet kunnen dat minderjarigen vanuit Nederland makkelijk kunnen gokken op populaire goksites. Ze willen dat de Kansspelautoriteit ingrijpt, blijkt uit een rondgang van de NOS.

"Ieder kind dat al op jonge leeftijd in aanraking komt met gokken, loopt het risico dat zijn of haar leven in het teken blijft staan van deze ellende. Gokken is verslavend en kan bovendien voor kinderen flinke financiƫle problemen veroorzaken. Het is niet voor niets verboden op deze leeftijd", zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Uit onderzoek van de NOS bleek vanochtend dat veel sites geen leeftijdscontrole hebben. Dat is opvallend, want jongeren mogen helemaal niet gokken. Het gaat om aanbieders met een vergunning voor online gokken (Toto) en bedrijven zonder vergunning.

Keiharde aanpak

Van der Graaf wil dat online gokbedrijven die minderjarigen op hun websites toelaten om te gokken hun vergunning kwijtraken, als ze die hebben. "Dit vraagt om een keiharde aanpak", zegt ze.

Het Kamerlid van de ChristenUnie begrijpt het niet dat de Kansspelautoriteit niet ingrijpt. "De autoriteit zegt het beschermen van onze jongeren als hoogste prioriteit te hebben, maar dit bericht laat een heel ander beeld zien. De Kansspelautoriteit is zo volstrekt ongeloofwaardig. Zelfs tegen de vergunde Toto wordt niet opgetreden. Ik wil hier zo snel mogelijk met de minister over in debat."

Geen vergunning

Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil dat bedrijven die in de fout gaan worden gestraft. "De bedrijven lappen de regels aan hun laars en er wordt niet tegen opgetreden. Wat ons betreft krijgen deze bedrijven geen vergunning."

Attje Kuiken van de PvdA noemt het onacceptabel dat de goksites ongestraft hun gang kunnen gaan. "De Kansspelautoriteit moet ingrijpen: hoge boetes uitdelen en vergunningen weigeren. Dergelijke gokbedrijven doe je alleen pijn in hun portemonnee", zegt het Kamerlid.

"Online gokken is verboden", gaat Kuiken verder. "Deze gokbedrijven zijn dus al fout, en dubbel fout als ze zelfs kinderen laten gokken."