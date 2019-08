Kinderen kunnen moeiteloos online gokken, toezichthouder greep nog nooit in

Volgens voorzitter René Jansen van de Kansspelautoriteit is het ook lastig om in te grijpen. "Met illegale sites, die illegaal in Nederland opereren, is het heel moeilijk. We hebben ook de middelen daar niet voor om ze concreet en scherp en goed aan te pakken op dit soort onderwerpen." Wel zegt hij druk bezig te zijn met het feit dat Toto, dat wél een vergunning heeft, ook jongeren toelaat. "Dat moet in oktober opgelost zijn."

Floor van Bakkum van Jellinek vindt dat het beschermen van jongeren de hoogste prioriteit zou moeten hebben. "De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Ze zijn daardoor veel gevoeliger voor beloning. En daardoor is de kans op verslaving ook veel groter."